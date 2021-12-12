На Прикарпатті обмежили руху транспорту через негоду

Тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області.

В Івано-Франківській області обмежено руху транспорту через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"12 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області, у зв’язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області", - йдеться у повідомленні.

Рух обмежено на шляхах:

Н 09 "Мукачево – Київ" (на ділянці с. Яблуниця - м. Івано-Франківськ);

Н 10 "Стрий – Чернівці – Мамалига";

Р 21 "Долина – Хуст";

Р 24 "Татарів – Камянець-Подільський" (на ділянці с. Татарів - м. Коломия).

За даними ДСНС, температура повітря триматиметься на позначці від 0 до 1 градусу морозу. Підрозділи ДСНС не залучаються.

Нагадаємо, раніше країнські гірські рятувальники разом з польською командою GOPR Bieszczady провели спільні навчання в урочищі Бубницькі скелі Калуського району в Івано-Франківській області.