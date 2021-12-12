На Прикарпатті обмежили руху транспорту через негоду

В Івано-Франківській області обмежено руху транспорту через несприятливі погодні умови. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"12 грудня за інформацією Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області, у зв’язку з несприятливими погодними умовами (сніг, ожеледиця), тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на автошляхах у межах області", - йдеться у повідомленні.
Рух обмежено на шляхах:
- Н 09 "Мукачево – Київ" (на ділянці с. Яблуниця - м. Івано-Франківськ);
- Н 10 "Стрий – Чернівці – Мамалига";
- Р 21 "Долина – Хуст";
- Р 24 "Татарів – Камянець-Подільський" (на ділянці с. Татарів - м. Коломия).
За даними ДСНС, температура повітря триматиметься на позначці від 0 до 1 градусу морозу. Підрозділи ДСНС не залучаються.
Нагадаємо, раніше країнські гірські рятувальники разом з польською командою GOPR Bieszczady провели спільні навчання в урочищі Бубницькі скелі Калуського району в Івано-Франківській області.