У Миколаєві журналіст звернувся до поліції через переслідування незнайомцями

Поліція Миколаєва відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання професійній діяльності журналіста одного з центральних телеканалів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

“У суботу, 11 грудня близько 13:45 до відділення поліції №1 Миколаївського районного управління звернувся журналіст одного з центральних телеканалів із заявою про те, що декілька невідомих осіб заважали проведенню зйомок у Миколаєві”, – йдеться у повідомленні.

Так, вони переслідували знімальну групу, чим перешкоджали його професійній діяльності.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, Медіарух заявив, що Державне бюро розслідувань не мало права відкривати кримінальне провадження відносно головного редактора "Цензор.нет" Юрія Бутусова.