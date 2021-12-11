Національний інститут раку прикрасять до різдвяних свят

Фонд “Зелений слон” закликає українців доєднатися до ініціативи: прикрасити Національний інститут раку до різдвяних свят.

“Ми вирішили вийти за межі щасливих емоцій наших маленьких мрійників, та на прохання Національного інституту раку прикрасити його до різдвяних свят”, – йдеться у повідомленні.

“В ідеалі, будівля Інституту мала би виглядати, як наш улюблений будинок "Один вдома", проте, ми реалісти, і почнемо з красивого вертепу та гарних ліхтариків”, – додали у фонді.

Організатори закликали усіх долучитися до цієї доброї та світлої справи, адже відчуття “різдвяного чуда” неймовірно важливе, зокрема особливо у таких місцях, як Інститут.

Реквізити фонду можна знайти за цим посиланням.