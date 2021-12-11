“Ізоляція” і правозахисники вимагають від Президента підписати закон про воєнні злочини № 2689

Міжнародний благодійний фонд “Ізоляція” разом з правозахисниками з "Центру громадянських свобод" вимагають, аби президент України Володимир Зеленський підписав Закон про воєнні злочини № 2689.

З моменту ухвалення закону Верховною радою минуло понад 5 місяців, та за цей час Президент досі не підписав його, зазначила пресслужба фонду.

Звернення до Президента правозахисники здійснили під час дискусії “Izolyatsia: must speak”. Дискусія була організована до Міжнародного дня прав людини, щоб обговорити права людини та існування на тимчасово окупованих Росією територіях України у Донецькій та Луганській областях нелегальних в’язниць, зокрема й секретної тюрми "Ізоляція".

“Дискусія має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до de facto концтабору, незаконно створеного на місці однойменного міжнародного благодійного фонду після початку тимчасової окупації Донецька у 2014 році. У цьому секретному закладі громадяни України незаконно утримуються та піддаються тортурам на підставі так званих вироків російської окупаційної адміністрації”, – йдеться у повідомленні.

Попри численні свідчення постраждалих, розслідування у справі Романа Лягіна, організатора захоплення фонду "Ізоляція" у Донецьку у 2014 році й ініціатора створення на цій території секретної в’язниці, триває 2,5 роки та постійно затягується, зазначили в організації.

“Євген Бражніков, якого звинувачують у знущаннях над полоненими в “Ізоляції”, зміг покинути Україну, уникнувши відповідальності. Нещодавно в Києві був затриманий Денис Куликовський, екскерівник концтабору “Ізоляція”, якого СБУ звинувачує у катуванні та вбивстві людей. Чи відбудеться розслідування у його справі вчасно та належним чином, а покарання відповідатиме важкості злочину?”, – додали орагнізатори.

Наскільки серйозно держава ставиться до кейсів, подібних до “Ізоляції” й прагне відновлення справедливості для українців, яких піддавали тортурам представники російської окупаційної адміністрації, залежить наразі від конкретної людини – Президента України Володимира Зеленського, вважають у МБФ “Ізоляція”.

“Саме президент досі не підписав закон про воєнні злочини 2689, ухвалений Парламентом у травні 2021 р. Закон встановлює відповідальність за злочини проти людяності та різні склади воєнних злочинів у Кримінальному кодексі. Цей документ допоможе відновити справедливість для жертв війни – включно з тими, які пережили жах підвалів "Ізоляції" у Донецьку”, – йдеться у пресрелізі.

За словами директорки МБФ “Ізоляція” Оксани Саржевської-Кравченко, зволікання Володимира Зеленського на цьому напрямку не тільки підважує ефективність кампанії, ініційованої Міністерством закордонних справ, але й створює простір для неприємних сумнівів: “чи засудять Куликовського саме за воєнні злочини, які не мають терміну давності та не підлягають амністії, або він отримає значно менший строк й невдовзі заживе нормальним життям, про яке жертвам якого катувань годі й мріяти?”.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада ухвалила проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права” (№2689).

Відповідно до статті 94 Конституції України прийнятий Верховною Радою закон підписується головою парламенту, який невідкладно направляє його президентові України. Президент протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.