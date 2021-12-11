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США долучилися до проєкту з охорони північного та східного кордонів України на 20 млн доларів

Проєкт стартує у 2022 році.

Держприкордонслужба та Посольство США започаткували проєкт з посилення безпеки північної і східної ділянок кордону України.

Як повідомила пресслужба ДПСУ, 10 грудня на Черкащині був підписаний відповідний План спільних дій.

Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 мільйонів доларів.

Цей проєкт передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотні авіаційні системи, спецтранспорт, засоби відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.

Перший заступник Голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко разом з представниками Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції в Україні перебували в Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал - майора Ігоря Момота.

У ході візиту Володимир Нікіфоренко зауважив, що відомство має багаторічну історію співпраці з Відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні.

“Ця співпраця бере свій початок ще у 2005 році, і вона неоціненна. Завдяки їй прикордонне відомство має постійну підтримку в питаннях реформування, розвитку та професіоналізації. Реалізовано багато проєктів. Ця співпраця дозволяє отримувати високі світові стандарти і кращі практики для діяльності відомства, зокрема для підготовки персоналу, а це і хороші та ефективні програми кадрового менеджменту, і обмін інформацією, досвідом”, – сказав Володимир Нікіфоренко. 

Зі свого боку начальниця відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні Сара Лангенкамп акцентувала увагу на тісній та довготривалій співпраці з Держприкордонслужбою України та Міжнародною організацією з міграції в Україні.

“Наш візит дуже вчасний, оскільки Україна переживає непрості часи і безпрецедентні виклики на кордонах”, – зазначила Сара Лангенкамп.

Вона додала, що проєкт Посилення спроможності Держприкордонслужби в сфері безпеки північного та східного кордону України спрямований на надання технічної допомоги прикордонникам для підвищення ефективності службової діяльності підрозділів в ході виконання завдань з охорони північного та східного державного кордону України та для ефективної протидії виникаючим загрозам національній безпеці України.

“Мова йде про забезпечення перш за все нагальних і першочергових потреб лінійних підрозділів державного кордону, про захист нашого персоналу, про забезпечення особистої безпеки, про комфортність перебування в польових умовах, про якісне виконання завдань на державному кордоні. Ми маємо сьогодні дуже непросту ситуацію на сході України, на північних кордонах і цей технічний проєкт співпраці якраз і спрямований на посилення безпеки на кордоні”, – резюмував перший заступник Голови Держприкордонслужби.

Гості оглянули навчальний комплекс Центру підготовки з застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем, який збудований та функціонує за підтримки Посольства США в Україні та Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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