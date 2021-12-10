Фінляндія закупить 64 американських винищувачі F-35

Фінляндія ухвалила рішення про закупівлю 64 багатофункціональних винищувачів F-35A Lightning II американської корпорації Lockheed Martin. Вартість угоди становить близько 10 мільярдів євро.

Як повідомляє фінське видання Yle, виробляти деякі компоненти для літаків та складати двигуни будуть у Фінляндії.

За словами міністра оборони країни, угода забезпечить роботою 4500 осіб безпосередньо та 1500 опосередковано.

Перші літаки F-35 надійдуть на озброєння ВПС Фінляндії у 2025 році в межах програми з підготовки та навчання персоналу.

Малопомітні багатофункціональні винищувачі F-35 замінять старі винищувачі Hornet. Це відбудеться у 2028-2030 роках.

За оцінкою уряду, щорічні витрати на експлуатацію та обслуговування винищувачів не перевищуватимуть 254 млн євро.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала винищувачі "невід'ємною частиною оборони Фінляндії".

Остаточне рішення щодо угоди ухвалить Держрада, яка проінформує про це парламент.

У тендері брали участь також шведський винищувач Gripen, французький Rafale, британський Eurofighter та американський Super Hornet.

F-35 - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління, його розробила американська компанія Lockheed Martin. У січні 2021-го США вирішили відкласти повномасштабне виробництво цих літаків на невизначений термін. Випробування винищувача, які переносили з 2017 року, планували провести у грудні 2020 року, підсумкове рішення про масове виробництво при цьому збиралися ухвалити не пізніше за березень.