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​У Білому домі спростували інформацію про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО

Джен Псакі назвала такі повідомлення "абсолютною неправдою".

​У Білому домі спростували інформацію про тиск на Україну щодо автономії ОРДЛО
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки не тиснуть на Україну, щоб Київ поступився частиною окупованих територій Донбасу проросійським силам.

Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

На питання журналіста: "Чи правда, що США тиснуть на Україну, щоб вона поступилася територіями?", Псакі відповіла: "Ні, це абсолютна неправда".

Раніше Associated Pres повідомило, що США можуть надавити на Україну в питанні "особливого статусу" на Донбасі. Агентство пише, що Україні хочуть запропонувати "офіційно надати певну долю автономії областям на сході країни, які знаходяться під контролем сепаратистів, яких підтримує Росія".

2 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ заявив, що Україна зобов'язана погодитись на прямі переговори з окупаційною адміністрацією Донецької і Луганської областей та надати цим регіонам особливий статус.

Нагадаємо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про "особливий статус" набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення російських найманців.

Крім того, адміністрації Джо Байдена потрібно врегулювати питання з прагненням України приєднатися до НАТО. Американці та НАТО відкидають вимогу президента РФ Володимира Путіна про нерозширення альянсу на схід, але представники Держдепартаменту нібито вже попередили Україну про те, що членство в НАТО навряд чи можливе в цьому десятиріччі.

У четвер, 9 грудня, президент США Байден провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Президент США запевнив свого українського колегу в тому, що Штати застосують "рішучі економічні та інші заходи" в разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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