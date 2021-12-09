З весни Україна та Франція планують розпочати серію обмінів візитами для розвитку міжрегіональної співпраці

З весни наступного року Україна і Франція планують розпочати серію обмінів візитами між регіонами двох країн.

Про це розповів Посол України у Франції Вадим Омельченко в інтервʼю для видання "Тиждень".

"Тут є великий потенціал. Нас дуже цікавить французький досвід держуправління в умовах децентралізації", – зазначив він.

Дипломат зауважив, що Україна і Франція схожі за деякими параметрами, як то географічне розташування, розвинені агропромислові та індустріальні сектори.

"Ми маємо високий потенціал для співпраці у сфері сталого міського розвитку, інфраструктурних проєктів, ІТ, атомної та «зеленої» енергетики, зокрема водню, а також інших сучасних технологій, спрямованих на декарбонізацію світової економіки (наприклад, розробка літієвих родовищ і виробництво компонентів електричних автомобілів та батарей)", – зазначив Вадим Омельченко.

Іще одним напрямком співпраці двох країн є консультації французької компанії щодо створення українського національного перевізника. Французькі фахівці вибудовують план, який пізніше наповнюватимуть літаками та обладнанням.

"Зверну увагу на ще один проєкт, який під час останнього саміту Україна — ЄС задекларував президент Зеленський. Ідея така: в роки пандемії кількість вантажних перевезень суттєво збільшилася. Люди сидять удома й замовляють товари через інтернет, які доставляють вантажними літаками, проте їх хронічно не вистачає. Свого часу Євросоюз починався з кількох економічних проєктів у галузях металургії, енергетики й вантажних перевезень. Airbus — продукт європейської кооперації. Вантажний літак — необхідна складова для того, щоб ЄС мав свою суб’єктність. Ми думаємо, що такий проєкт створюватимуть на базі заводу імені Антонова. Крім українського підприємства, партнерами можуть стати Airbus та Євросоюз у секторі, що стосується фінансування", – додав він.

Нагадаємо, у листопаді президент Володимир Зеленський оголосив про створення національного українського перевізника. Авіакомпанію буде створено за участю європейської авіабудівної компанії Airbus у межах програми "Велике будівництво".

У серпні повідомлялося, що Україна планує до кінця року створити державну авіакомпанію за допомогою французької консалтингової компанії Aerogestion.