Регулятор США дозволив щеплення третьою дозою підліткам з 16 років

У листопаді в країні почалася вакцинація дітей віком від 5 до 11 років.

Вакцинація дітей від ковіду вже відбувається в Румунії

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) надало екстрений дозвіл для підлітків у віці 16-17 років на отримання третьої дози вакцини Pfizer.

Про це повідомляє Associated Press.

Для того, щоб жителі США з цієї вікової категорії могли отримати третю додаткову, "бустерну" дозу Pfizer, таку міру має дозволити Центри контролю та профілактики захворювань США. Очікується, що такий дозвіл буде надано найближчим часом.

Чи схвалено додаткові дози вакцин для дітей віком до 16 років на даний момент невідомо.

У листопаді в країні почалася вакцинація дітей віком від 5 до 11 років. На даний момент близько 5 млн. дітей отримали як мінімум одну дозу вакцини.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні незабаром можуть дозволити щеплення дітей віком від 5 років від коронавірусної хвороби. Водночас він підкреслив, що масова вакцинація дітей від COVID-19 поки що не входить до пріоритетів МОЗ.