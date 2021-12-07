Ляшко: МОЗ може дозволити вакцинацію дітей від 5 років

"Але ми сьогодні не робимо пріоритет на масову вакцинацію дітей".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні незабаром можуть дозволити щеплення дітей віком від 5 років від коронавірусної хвороби. Водночас він підкреслив, що масова вакцинація дітей від COVID-19 поки що не входить до пріоритетів МОЗ.

Про це він сказав у вівторок на форумі "Україна 30. Саміт "Діти".

Ляшко сказав, що в Україні вже вакцинували понад 40 тисяч дітей старше 12 років, і не виключив, що незабаром буде видано дозвіл на щеплення молодших дітей.

"Ми дозволили вакцинуватися від ковіду діткам від 12 років. Уже понад 40 тисяч дітей скористалося цією нагодою. У деяких країнах світу вже почали вакцинувати дітей старше 5 років, я думаю і в нас виробник вакцин швидко зареєструє зміни до інструкції і це також можна буде зробити", - сказав Ляшко.

"Але ми сьогодні не робимо пріоритет на масову вакцинацію дітей, оскільки ми спрямовані на групи ризику - люди старшого, похилого віку для нас є пріоритетом", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що 13 жовтня 2021 року МОЗ видало наказ, яким було дозволено вакцинацію дітей віком від 12 років.

Експерти Національної технічної групи з питань імунопрофілактики рекомендували робити щеплення дітей віком від 12 до 17 років незалежно від того, чи входять вони до групи ризику, за умови наявності щеплень, які відповідають віку, з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

Для щеплення дітей в Україні використовують тільки одну вакцину - Comirnaty від Pfizer/BioNTech.