На госпіталізацію хворих з COVID-19 витратять майже 15 млрд грн замість 9 млрд запланованих

Станом на листопад на медгарантії для пацієнтів з ковідом було витрачено 10,2 млрд грн.

До кінця року обсяг бюджетних видатків на лікування пацієнтів з COVID-19 у стаціонарі у 2021 році складе близько 14,8 млрд грн замість 9 млрд грн, які було закладено на початку року.

Як повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на офіційну відповідь Національної служби здоров’я України, станом на листопад за напрямом витрат на медгарантії для пацієнтів з COVID-19 вже було витрачено 10,2 млрд грн.

Так, на початку цього року Міністерство охорони здоров’я для забезпечення реалізації пакетів медгарантій для хворих на COVID-19 в бюджетному паспорті передбачило 9 млрд грн. Кошти планувалося витратити для близько 258 тис госпіталізованих осіб з коронавірусом.

Як повідомили у НСЗУ, у 2021 році після внесених змін до бюджету за цим напрямом очікуваний обсяг видатків становить 14,8 млрд грн, а кількість пацієнтів, що скористалися цим пакетом медгарантій станом на листопад, становить 471 тис осіб. Тобто майже вдвічі більше, ніж було заплановано на початку року.

Кошти реалізуються НСЗУ за бюджетною програмою “Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення” на 2021 рік, яка містить напрям видатків на лікування хворих на COVID-19 на стаціонарі.

У показниках бюджетної програми закладено, що витрати на лікування одного хворого на COVID-19 на стаціонарі у 2021 році складають в середньому 35 тис грн. Водночас за розрахунками аналітиків StateWatch цього року середня вартість повного курсу вакцинації для однієї людини становить близько 552 грн.

Фото: statewatch.org.ua

Згідно з даними МОЗ 91,1% госпіталізованих були невакцинованими жодною дозою. Оцінений Національною академією наук України розрахунковий рівень ефективності використаних в Україні вакцин становить 87% при повній вакцинації та 67% при вакцинації однією дозою дводозної вакцини.

Водночас рівень захисту від реанімування (основної ланки витрат коштів, передбачених на лікування) та виникнення ускладнень перевищує 95% у разі повної вакцинації незалежно від виробника та типу вакцини.

Тому експерти StateWatch наголошують на необхідності уряду перерозподілити кошти державного бюджету для забезпечення рівня вакцинації населення України не менш ніж 70%. Експерти вважають, що такий підхід до боротьби з пандемією не лише сприятиме створенню колективного імунітету проти COVID-19, а й дасть змогу вдесятеро зменшити витрати бюджетних коштів на лікування пацієнтів з COVID-19, а в подальшому перерозподілити ці кошти на надання медичної допомоги хворим з іншими тяжкими захворюваннями.

Нагадаємо, раніше StateWatch повідомляла про те, що МОЗ уже витратило 81% коштів, передбачених на вакцинацію населення України від COVID-19 у 2021 році.