Київ і вісім областей вийдуть з "червоної" зони з 7 грудня

Київ і вісім областей України вийдуть з "червоної" зони у вівторок, 7 грудня.

Відповідне рішення ухвалила в понеділок державна комісія ТЕБ та НС.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Херсонська область була в "червоній" зоні з 15 жовтня, Донецька, Дніпропетровська і Одеська - з 18 жовтня, Рівненська – з 26 жовтня, Івано-Франківська, Луганська і Львівська – з 30 жовтня, Київ – з 1 листопада.

З 7 грудня вони всі перейдуть до "жовтої" зони.

"Хочу наголосити, що вихід з «червоної» зони не дає права нехтувати дотриманням карантинних обмежень. Водночас завданням всіх без винятку регіонів залишається нарощування темпів вакцинації. Пандемія не відступає, і ми всі маємо обов'язок захистити себе та близьких", – зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

У "червоній" зоні залишаться 10 регіонів України.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні діють оновлені карантинні правила, які посилюють вимоги до вакцинації у "жовтій" зоні.

Вони дозволяють працювати лише тим громадським закладам, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання. Відвідувачі таких закладів також мають бути вакциновані хоча б одною дозою.

"Червона" зона під час весняної хвилі ковіду вводилась у 14 областях і місті Києві. В середньому вони там знаходились 37 днів. Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше були Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні).