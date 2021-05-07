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Остання область України з 8 травня вийде з "червоної" зони (оновлено)

Показники захворюваності в Сумській області прийшли в норму.

Остання область України з 8 травня вийде з "червоної" зони (оновлено)
Фото: Мyk Sadovyi

Міністерство охорони здоров'я анонсувало скасування "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області. Це останній регіон України, що перебуває на локдауні через коронавірус.

За словами заступника міністра, головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, вже у п'ятницю МОЗ запропонує Державній комісії з ТЕБ та НС вивести область з "червоної" зони.

"Якщо ми підсумуємо, можна сказати, що у "червоний" рівень епідемічної небезпеки потрапили 14 областей і місто Київ. Середній термін перебування - 37 днів. Найшвидше справилась з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. Найдовше була Житомирська область (63 дні) і Чернівецька (52 дні)", - сказав Ляшко.

Він попросив громадян України не забувати, що скасовується не карантин, а тільки деякі заборони.

Вимоги носити маски в громадських будівлях і дотримуватися соціальної дистанції залишаються чинними.

"Є цифри, які нагадують нам про доцільність дотримання цих карантинних обмежень. Всього в лікарнях України перебуває 31 707 хворих або з підозрою на коронавірусну хворобу. З них на кисневій терапії - 28 041 людина, це 88% від усіх госпіталізованих. Наша система охорони здоров'я має підготовлених 68 298 ліжок з киснем", - сказав Ляшко. 

Оновлення. Через кілька годин після брифінгу Ляшка відбулося позачергове засідання державної комісії, на якому було прийнято рішення з 8 травня 2021 року скасувати "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області.

Регіон переходить у "жовту" зону.

Нагадаємо, що Сумська області в "червоній" зоні знаходиться з 24 березня.

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