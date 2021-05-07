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За добу в Україні виявили 8 404 нових випадки ковіду, вакцинували 38 тисяч людей

Вилікувались 19 453 людини, а померли 379.

За добу в Україні виявили 8 404 нових випадки ковіду, вакцинували 38 тисяч людей
Фото: facebook/Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

Протягом доби 6 травня в Україні виявили 8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях. 

В лікарню поклали 3 080 хворих.

Від коронавірусної хвороби за добу вилікувались 19 453 людини, а померли 379.

За добу в Україні перевірили на коронавірус 94 479 людей (методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, експрес-тестами на антиген – 40 554) і вакцинували від хвороби 37 967 людей.

Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні від початку пандемії перевищила 2,1 млн осіб, смертей він неї - 45 830.

З початку вакцинальної кампанії було щеплено 821 770 людей, з яких отримали дві дози тільки 428 осіб.

Нагадаємо, що 5 травня було 6 038 нових випадків і 374 смертей, а на вихідних 2-4 травня кількість виявлень падала нижче 3 тисяч.

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