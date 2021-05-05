Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
На трасі "Львів - Луцьк" обвалився міст (оновлено)
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Колишній британський шпигун передав ФБР нове досьє про зв’язок Трампа з Кремлем, – ЗМІ
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Незалежні члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили про конфлікт інтересів і порушення закону
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Коболєв пов'язав своє звільнення з $2 млрд на рахунках "Нафтогазу"
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Ексрегіонал Колесніков підтвердив, що створює нову партію
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Укравтодор обіцяє оперативно та якісно відбудувати міст, який обвалився на Львівщині
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
Білл та Мелінда Гейтси розлучаються, їхні статки оцінюють у майже $146 млрд
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ знищило дані публічних осіб, які мали вакцинуватися поза чергою

Тепер щеплення залишками вакцини можуть отримати лише медпрацівники і особи старше 80 років.

МОЗ знищило дані публічних осіб, які мали вакцинуватися поза чергою
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами.

Дані знищено згідно із законодавством, оскільки вакцинація публічних осіб поза чергою залишковими дозами була скасована наказом № 745 від 16 квітня 2021 року після внесення змін до дорожньої карти з вакцинації, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Тому керуючись законом "Про захист персональних даних", департаменти охорони здоров’я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - пояснили у міністерстві.

У МОЗ наголосили, що тепер залишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено щеплювати тільки осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

"Зараз в Україні вакцинують пріоритетні групи з першого, другого і частково третього етапів, а саме медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників, а також людей віком від 65 років", - пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, на початку березня МОЗ дозволило вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Позапланово вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші високопосадовці. 11 березня міністр культури публічно отримав перше щеплення і закликав громадських діячів власним прикладом популяризувати вакцинацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також