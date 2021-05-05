МОЗ знищило дані публічних осіб, які мали вакцинуватися поза чергою

Тепер щеплення залишками вакцини можуть отримати лише медпрацівники і особи старше 80 років.

Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами.

Дані знищено згідно із законодавством, оскільки вакцинація публічних осіб поза чергою залишковими дозами була скасована наказом № 745 від 16 квітня 2021 року після внесення змін до дорожньої карти з вакцинації, повідомляє пресслужба МОЗ.

"Тому керуючись законом "Про захист персональних даних", департаменти охорони здоров’я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - пояснили у міністерстві.

У МОЗ наголосили, що тепер залишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено щеплювати тільки осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

"Зараз в Україні вакцинують пріоритетні групи з першого, другого і частково третього етапів, а саме медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників, а також людей віком від 65 років", - пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, на початку березня МОЗ дозволило вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації - "щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей".

Позапланово вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші високопосадовці. 11 березня міністр культури публічно отримав перше щеплення і закликав громадських діячів власним прикладом популяризувати вакцинацію.