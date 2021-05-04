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EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна

Це є першим кроком до її ймовірного схвалення для використання у Євросоюзі. 

EMA почало перевірку китайської вакцини Sinovac, яку закупила Україна
Фото: EPA/UPG

Європейське агентство з лікарських засобів почало перевірку ефективності та безпеки китайської вакцини проти коронавірусу Sinovac.

Про це пише apnews.com.

Це є першим кроком до її ймовірного схвалення для використання у Євросоюзі. Рішення базується на попередніх результатах лабораторних і клінічних досліджень.

“Ці дослідження показують, що вакцина викликає вироблення антитіл, які боряться з коронавірусом, і допомагають захистити від хвороби”, – йдеться в заяві агентства.

Станом на сьогодні Агентство схвалило використання чотирьох вакцин. Наразі заявки на отримання дозволу на продаж вакцини Sinovac не було. Агентство зараз проводить огляди трьох інших вакцин: розробленої німецькою біотехнологічною компанією CureVac, американської Novavax і російської Sputnik V.

Агентство заявило, що його експерти будуть оцінювати дані, до яких матимуть доступ, аби вирішити чи переваги вакцини перевищують ризики. Перевірка триватиме до того часу, поки “не буде зібрано достатньо доказів для офіційної заявки на отримання дозволу на продаж”.

Нагадаємо, 30 квітня в Україну прибули 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від коронавірусу китайського виробника Sinоvac.

30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення нею в Україні почали з 13 квітня.

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