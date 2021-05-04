За минулу добу в Україні найбільше нових випадків ковіду виявили на Донеччині та Черкащині

За минулу добу, 3 травня в Україні було зафіксовано 2 472 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.
Летальних випадків – 166.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 151 випадок;
Вінницька область – 27 випадків;
Волинська область – 77 випадків;
Дніпропетровська область – 220 випадків;
Донецька область – 324 випадки;
Житомирська область – 26 випадків;
Закарпатська – 12 випадків;
Запорізька область – 168 випадків;
Івано-Франківська область – 19 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 62 випадки;
Луганська область – 21 випадок;
Львівська область – 55 випадків;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 168 випадків;
Полтавська область – 85 випадків;
Рівненська область – 58 випадків;
Сумська область – 60 випадків;
Тернопільська область – 94 випадки;
Харківська область – 191 випадок;
Херсонська область – 29 випадків;
Хмельницька область – 115 випадків;
Черкаська область – 253 випадки;
Чернівецька область – 58 випадків;
Чернігівська область – 20 випадків.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 325 осіб, одужало – 7 815 і проведено 17 549 тестувань: методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660 та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 088 410 осіб, одужало 1 689 630 осіб, летальних випадків – 44 916 і проведено 9 498 958 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, у неділю, 2 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Летальних випадків – 154.