За минулу добу в Україні найбільше нових випадків ковіду виявили на Донеччині та Черкащині

За минулу добу, 3 травня в Україні було зафіксовано 2 472 нові випадки коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Летальних випадків – 166.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 151 випадок;

Вінницька область – 27 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 324 випадки;

Житомирська область – 26 випадків;

Закарпатська – 12 випадків;

Запорізька область – 168 випадків;

Івано-Франківська область – 19 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 62 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 79 випадків;

Одеська область – 168 випадків;

Полтавська область – 85 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 60 випадків;

Тернопільська область – 94 випадки;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 29 випадків;

Хмельницька область – 115 випадків;

Черкаська область – 253 випадки;

Чернівецька область – 58 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 325 осіб, одужало – 7 815 і проведено 17 549 тестувань: методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660 та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 088 410 осіб, одужало 1 689 630 осіб, летальних випадків – 44 916 і проведено 9 498 958 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у неділю, 2 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Летальних випадків – 154.