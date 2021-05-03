Від початку кампанії від ковіду вакцинувався 755 391 українець

У неділю, 2 травня 2021 року в Україні від коронавірусу щеплено 177 осіб.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

“227 358 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 26 квітня до 2 травня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою – 227 073 особи”, – інформує Телеграм-канал Коронавірус_інфо.

Від початку кампанії щепився 755 391 українець, 755 101 особа отримала першу дозу, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 290 громадян (із них 2 осіб отримали 1 дозу закордоном).

Зазначимо, щеплення проти COVID-19 є добровільним. Наразі в Україні триває другий етап вакцинації.

Нагадаємо, Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.