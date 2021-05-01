ВООЗ схвалила вакцину Moderna для екстреного застосування

Це дозволить розпочати розповсюдження вакцини Moderna в межах глобального механізму COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 американського виробника Moderna.

Про це повідомляє AFP.

Схвалення вакцини ВООЗ допоможе країнам, які не можуть оцінити її ефективність, почати використовувати препарат.

Це також дозволить розпочати розповсюдження вакцини Moderna в межах глобального механізму COVAX.

Нагадаємо, 15 лютого ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини від COVID-19 AstraZeneca.

12 березня організація дозволила екстрене застосування вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.