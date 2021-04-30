Прибулим з Індії іноземцям заборонили в’їзд в Україну з 2 травня

Через стрімке зростання захворюваності на коронавірус в Індії прибулим з цієї країни заборонять в’їзд в Україну з 2 травня.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У світі триває боротьба з пандемію. За останній тиждень ми маємо реєстрацію найбільшої добової кількості випадків COVID-19 - 903 тис. Останні два дні фіксується 892 та 894 тис. Лідером по реєстрації абсолютної щоденної кількості випадків є Індія, в якій реєструється вже майже 400 тис. випадків хвороби щодня", - повідомив він під час брифінгу 30 квітня.

Ляшко додав, що уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Згідно з рішенням Кабміну громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів підлягають обов’язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР тесту.

Як повідомляли, в Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих.