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Перший випадок "індійського" коронавірусу виявили у Румунії

У 26-річного пацієнта були легкі симптоми хвороби.

Перший випадок "індійського" коронавірусу виявили у Румунії
Фото: EPA/UPG

Румунія повідомила про перший випадок варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Індії.

Про це заявило в четвер, 29 квітня, міністерство охорони здоров'я країни.

За даними Reuters, випадок діагностували у 26-річного пацієнта, який прибув до Румунії приблизно місяць тому і мав легкі симптоми.

Національний інститут охорони здоров'я Румунії заявив, що ідентифікована мутація не є більш заразною, хоча, як вважають, вона спровокувала різке зростання захворюваності на COVID-19 в Індії.

МОЗ Румунії також відстежує спалах коронавірусу серед будівельників, які нещодавно прибули з Індії.

У Румунії за минулу добу зафіксували 1 850 нових випадків захворювання на COVID-19, в результаті чого загальне число хворих досягло 1,05 млн. Від ускладнень коронавірусу померла 27 971 людина.

Раніше ВООЗ повідомила, що індійський варіант коронавірусу виявили у 17 країнах. Найбільше заражень цим варіантом зафіксували в Індії, Великобританії, США та Сінгапурі.

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