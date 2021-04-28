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Київ з 1 травня офіційно переходить у "жовту" зону карантину

Весь наземний громадський транспорт і метрополітен відновлять перевезення у звичайному режимі.

Київ з 1 травня офіційно переходить у "жовту" зону карантину
Фото: Макс Требухов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу вивела Київ із "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів  Олег Немчінов.

"За результатами засідання Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 1 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов в Telegram.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Києві з суботи, 1 травня, планується послабити карантинні обмеження. Так, за його словами, з 1 травня весь наземний громадський транспорт і Київський метрополітен відновлять перевезення пасажирів у звичайному режимі. Також  відновлять роботу установи торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

А з 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та в вищих навчальних закладах. 

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