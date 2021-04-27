У Києві за добу виявили 869 нових випадків ковіду

За минулу добу в Києві діагностували 869 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Так, захворіли 482 жінки віком від 19 до 95 років, 356 чоловіків віком від 18 до 91 років, а також 16 дівчат від 22 днів до 15 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загалом захворіли на ковід 192 620 киян.

За добу від ускладнень захворювання померла 31 людина, всього з початку пандемії у толиці 4497 летальних випадків. 829 киян подолали коронавірус за добу, загалом одужали 120 873 особи.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (168), Дніпровському (115) та в Солом‘янському (108).

Кличко нагадав, що не виключає послаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня. Він повідомив, що в середу, 28 квітня, комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців, ухвалить рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

"Локдаун у Києві дав позитивні результати. Кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але розслаблятися зарано! Є чимало ризиків. Особливо, зважаючи на те, що попереду Великодні свята. І в нас досі багато смертельних випадків від коронавірусу та тяжких хворих. Цей вірус дуже небезпечний та агресивний. І сьогодні найголовніше - зберегти здоров‘я і життя людей", - наголосив мер столиці.

Нагадаємо, Львівська, Київська, Запорізька, Одеська, Полтавська області та місто Київ цього тижня мають вийти з червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки.

22 квітня з "червоної" зони вийшла Чернівецька область. Найсуворіші карантинні обмеження на території Буковини діяли з 1 березня.