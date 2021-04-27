В Україні розробляють дві вакцини від ковіду

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що в Україні розробляють дві вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це сказав міністр Максим Степанов в ефірі ICTV ввечері 26 квітня.

"У нас є два кандидати на вакцину. Останнє – це те, з чим ми ходили до президента 22 жовтня… Вони проводять відповідні наукові розробки, уже досягли стабілізації лікарської форми, проходять усі доклінічні фази для того, щоб перейти на клінічну фазу. У нас ще є одна наукова розробка. Там інший формат, ми теж вважаємо, що це може бути кандидат на вакцину", – сказав він.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби заявило про плани відновити власне виробництво вакцин. За словами міністра Максима Степанова, на це потрібно близько трьох років.

Український центр розробки вакцин можуть відкрити на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.