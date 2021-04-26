В Україні в неділю виявили 5 062 випадки ковіду, щеплено 1 114 людей

У дев’яти областях не зробили жодного щеплення.

У неділю, 25 квітня, в Україні провели 15 379 ПЛР досліджень і виявили 5 062 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу одужало 6 910 пацієнтів, госпіталізовано 2 061 людину, 195 осіб з коронавірусом померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 030 333 випадків коронавірусу, 1 579 438 людей побороли хворобу, 42 518 - померли.

За даними МОЗ, учора 1 114 людей щеплено проти COVID-19 за добу. Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 256 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 60 випадків/ 17 щеплень;

Волинська область – 198 випадків/ 2 щеплення;

Дніпропетровська область – 676 випадків/ 44 щеплення;

Донецька область – 265 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 192 випадки/ 48 щеплень;

Закарпатська – 41 випадок/ 0 щеплень;

Запорізька область – 135 випадків/ 3 щеплення;

Івано-Франківська область – 44 випадки/ 0 щеплень;

Київська область – 305 випадків/ 177 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 30 щеплень;

Луганська область – 45 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 311 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 41 щеплення;

Одеська область – 397 випадків/ 47 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 96 щеплень;

Рівненська область – 144 випадки/ 180 щеплень;

Сумська область – 182 випадки/ 0 щеплень;

Тернопільська область – 207 випадків/ 0 щеплень;

Харківська область – 313 випадків/ 307 щеплень;

Херсонська область – 80 випадків/ 4 щеплення;

Хмельницька область – 40 випадків/ 13 щеплень;

Черкаська область – 277 випадків/ 95 щеплень;

Чернівецька область – 96 випадків/ 10 щеплень;

Чернігівська область – 114 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом в Україні 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії. Станом на 25 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.