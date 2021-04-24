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Відзавтра Одещина виходить з “червоної” карантинної зони, - Немчінов

Область стане "жовтою".

Відзавтра Одещина виходить з “червоної” карантинної зони, - Немчінов
Фото: news.dtkt.ua

З неділі, 25 квітня Одеська область виходить з “червоної карантинної” зони.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 25 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно на території області будуть встановлені обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Згідно з даними сайту МОЗу, станом на суботу, 24 квітня у "червоній" зоні перебувають Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Хмельницька і Чернігівська області. “Жовтими” є Закарпаття, Прикарпаття, Херсонщина і Буковина.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Львівська, Київська, Запорізька, Одеська, Полтавська області та місто Київ наступного тижня вийдуть з червоної зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

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