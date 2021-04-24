Від ковіду вакцинувалися ще понад 14 тис. українців

У п’ятницю, 23 квітня в Україні від ковіду вакцинувалися ще 14 339 людей.
Про це повідомила пресслужба МОЗу.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 522 385 осіб.
“З них отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)”, – йдеться у повідомленні.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 027 випадків/ 1 350 щеплень;
Вінницька область – 332 випадки/ 494 щеплення;
Волинська область – 346 випадків/ 325 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 268 випадків/ 1 108 щеплень;
Донецька область – 754 випадки/ 655 щеплень;
Житомирська область – 288 випадків/ 357 щеплень;
Закарпатська – 219 випадків/ 657 щеплень;
Запорізька область – 621 випадок/ 1 128 щеплень;
Івано-Франківська область – 123 випадки/ 383 щеплення;
Київська область – 815 випадків/ 406 щеплень;
Кіровоградська область – 197 випадків/ 299 щеплень;
Луганська область – 255 випадків/ 316 щеплень;
Львівська область – 747 випадків/ 673 щеплення;
Миколаївська область – 299 випадків/ 382 щеплення;
Одеська область – 841 випадок/ 948 щеплень;
Полтавська область – 641 випадок/ 255 щеплень;
Рівненська область – 518 випадків/ 497 щеплень;
Сумська область – 370 випадків/ 147 щеплень;
Тернопільська область – 268 випадків/ 284 щеплення;
Харківська область – 964 випадки/ 1 353 щеплення;
Херсонська область – 201 випадок/ 417 щеплень;
Хмельницька область – 479 випадків/ 719 щеплень;
Черкаська область – 592 випадки/ 300 щеплень;
Чернівецька область – 166 випадків/ 550 щеплень;
Чернігівська область – 380 випадків/ 336 щеплень.
Додамо, щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації у 431 пункті щеплення.
Станом на 23 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 250 людей.
Нагадаємо, світова спільнота подолає позначку в 1 млрд щеплень від коронавірусу найближчими днями. Станом на 22 квітня зроблено 966 млн щеплень.