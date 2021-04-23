Європейський регулятор уточнив ризик утворення тромбів у щеплених AstraZeneca

"Дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів виникають у 1 з 100 000 вакцинованих".

Ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca.

Як повідомили в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA), вакцина ефективно запобігає ушпиталенню і смерті від COVID-19. Найпоширеніші побічні ефекти зазвичай легкі або помірні і минають за кілька днів.

"Найсерйозніші побічні ефекти - це дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, які, за оцінками, виникають у 1 з 100 000 вакцинованих людей", - йдеться в повідомленні.

Також EMA рекомендує й надалі вводити другу дозу вакцини AstraZeneca за 4-12 тижнів після першої.

З 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca, але перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.

23 квітня в Україну прибула AstraZeneca корейського виробництва. Щеплення нею почнуть робити 28 квітня. Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків в кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень.