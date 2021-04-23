Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Вогонь пече запеклих. Як в Україні руйнують могили ветеранів
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Росія оголосила про завершення "раптової перевірки боєготовності", під приводом якої стягнула війська до кордонів України
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
"Слуга народу" Шевченко, який їздив до Лукашенка, попросив виключити його з фракції
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
Зеленський відреагував на відведення російських військ від кордонів з Україною
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
​У флаконах з вакциною Pfizer у Польщі виявили засіб проти зморшок
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
У Маріуполі чоловік із сокирою розгромив каси та полиці супермаркету АТБ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Європейський регулятор уточнив ризик утворення тромбів у щеплених AstraZeneca

"Дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів виникають у 1 з 100 000 вакцинованих".

Європейський регулятор уточнив ризик утворення тромбів у щеплених AstraZeneca
Дослідження в лабораторія компанії AstraZeneca в Сіднеї, 19 серпня 2020.
Фото: EPA/UPG

Ризик утворення тромбів може виникнути в одного зі 100 тисяч вакцинованих від коронавірусу препаратом від AstraZeneca.

Як повідомили в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA),  вакцина ефективно запобігає ушпиталенню і смерті від COVID-19. Найпоширеніші побічні ефекти зазвичай легкі або помірні і минають за кілька днів.

"Найсерйозніші побічні ефекти - це дуже рідкісні випадки незвичайних тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, які, за оцінками, виникають у 1 з 100 000 вакцинованих людей", - йдеться в повідомленні.

Також EMA рекомендує й надалі вводити другу дозу вакцини AstraZeneca за 4-12 тижнів після першої.

З 24 лютого в Україні роблять щеплення індійською вакциною AstraZeneca, але перша партія уже майже закінчилася, а наступні поставки заморожені через експортний мораторій у Індії.

23 квітня в Україну прибула AstraZeneca корейського виробництва. Щеплення нею почнуть робити 28 квітня. Ця партія вакцин буде використовуватися в більшості випадків в кабінетах щеплень. Частину партії залишать для проведення повторної вакцинації для людей, які зробили перше щеплення з 24 лютого (близько 10 тис. осіб). Для використання цих вакцин в областях відкриють 1,95 тис. пунктів щеплень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також