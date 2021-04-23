У МОЗ пояснили, за яких умов почнуть вакцинувати трудові колективи

На вакцинацію проти коронавірусу записалися 84 українські компанії.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна".

"За вчора вже записалися 84 колективи. Загалом це 10,39 тис. осіб", - уточнив він і зазначив, що вакцинація організованих колективів не є порушенням дорожньої карти вакцинації.

"Там чітко прописано, що одночасно може працювати кілька етапів. Щоб вакцина ефективно використовувалася, запрошуватимуться люди з інших етапів вакцинації", - сказав Ляшко.

Головний санлікар також пояснив, що компанії можуть записатися на вакцинацію від COVID-19 за умови, що понад 50 їхніх співробітників бажають отримати щеплення.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади можна за телефоном контакт-центру Міністерства охорони здоров'я. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка постачання вакцини.

Колективи мають завчасно призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації, скласти поіменні списки охочих вакцинуватися (від 50 осіб), але необхідно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень за день.

Керівництво компанії має забезпечити необхідні умови, зокрема приміщення для вакцинації, приміщення для медичного спостереження впродовж 30 хвилин після щеплення, яке може вмістити 5-10 осіб, а також - засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, Україна зараз перебуває на другому етапі вакцинації від коронавірусу і готується до третього. Що це означає, як можна вакцинуватися, кого зараз щеплюватимуть, де і якою вакциною, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".