Головний санлікар Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня

Громадян просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко дав рекомендації для святкування Великодніх свят в умовах карантину.

Про це повідомила його пресслужба.

Так, храмам рекомендується: проводити богослужіння онлайн, збільшити кількість сесій благословення та зменшення їх тривалості, зафіксувати вхідні двері на територію та у приміщення храмів у відкритому стані. Також рекомендуєтся встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м.

Людей похилого віку, людям з хронічними захворюваннями закликають утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі. За можливості, краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.

Також рекомендовано утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.

"Запроваджувати додаткові карантинні обмеження ми не плануємо, однак я закликав і закликаю українців дотримуватися існуючих протиепідемічних норм та правил. Зі свого боку, міністерство розробило чіткі алгоритми для того, щоб в храмах все відбувалося відповідно до санітарних норм, тож сподіваємося на свідомість кожного з нас, тільки так свята пройдуть безпечно для здоров’я", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, минулого року президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку проєкту "Великдень удома". Він провів зустріч з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.