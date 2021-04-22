МОЗ дозволило роботодавцям записувати працівників у чергу на колективну вакцинацію від коронавірусу

МОЗ надало можливість проводити колективну вакцинацію від ковіду для роботодавців, що мають у штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися.
Вони можуть записатися в чергу на щеплення проти коронавірусу через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.
"Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство", - зазначив він.
Щоб записатися в чергу на вакцинацію, компанія має виконати низку умов:
- залишити заявку через контакт-центр;
- визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;
- скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;
- забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації згідно з вимогами МОЗ;
- забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.
За один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень.
Нагадаємо, що індивідуально записатися у список на вакцинацію можна в додатку "Дія" та через сімейного лікаря. Про те, як нині проходить імунізація українців від коронавірусу, читайте в матеріалі LB.ua "10 питань про вакцинацію від коронавірусу: кого, чим і як зараз щеплюватимуть?".