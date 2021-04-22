В Україні виявили 16 235 випадків ковіду за добу, померли 470 людей

Найбільше людей захворіли у Києві та на Харківщині.

Минулої доби, 21 квітня, в Україні провели 46 516 ПЛР-тестувань і підтвердили 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За добу одужала 18 831 особа, було госпіталізовано 3 904 пацієнтів, 470 людей з ковідом померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 673 випадки;

Вінницька область – 448 випадків;

Волинська область – 455 випадків;

Дніпропетровська область – 976 випадків;

Донецька область – 847 випадків;

Житомирська область – 544 випадки;

Закарпатська область – 208 випадків;

Запорізька область – 995 випадків;

Івано-Франківська область – 184 випадки;

Київська область – 877 випадків;

Кіровоградська область – 210 випадків;

Луганська область – 304 випадки;

Львівська область – 804 випадки;

Миколаївська область – 449 випадків;

Одеська область – 844 випадки;

Полтавська область – 807 випадків;

Рівненська область – 563 випадки;

Сумська область – 700 випадків;

Тернопільська область – 357 випадків;

Харківська область – 1 333 випадки;

Херсонська область – 337 випадків;

Хмельницька область – 870 випадків;

Черкаська область – 695 випадків;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 520 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 990 353 особи, 1 533 303 людини побороли хворобу, 41 266 померли від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо, в Національної академії наук вважають, що смертність від ковіду перебуває в завершальній фазі плато і скоро почне зменшуватися. Вчені констатують, що протягом останнього тижня в Україні спостерігається впевнене затухання кількості нових виявлень коронавірусної хвороби.