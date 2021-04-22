В Україні виявили 16 235 випадків ковіду за добу, померли 470 людей

Минулої доби, 21 квітня, в Україні провели 46 516 ПЛР-тестувань і підтвердили 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За добу одужала 18 831 особа, було госпіталізовано 3 904 пацієнтів, 470 людей з ковідом померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 673 випадки;
- Вінницька область – 448 випадків;
- Волинська область – 455 випадків;
- Дніпропетровська область – 976 випадків;
- Донецька область – 847 випадків;
- Житомирська область – 544 випадки;
- Закарпатська область – 208 випадків;
- Запорізька область – 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 184 випадки;
- Київська область – 877 випадків;
- Кіровоградська область – 210 випадків;
- Луганська область – 304 випадки;
- Львівська область – 804 випадки;
- Миколаївська область – 449 випадків;
- Одеська область – 844 випадки;
- Полтавська область – 807 випадків;
- Рівненська область – 563 випадки;
- Сумська область – 700 випадків;
- Тернопільська область – 357 випадків;
- Харківська область – 1 333 випадки;
- Херсонська область – 337 випадків;
- Хмельницька область – 870 випадків;
- Черкаська область – 695 випадків;
- Чернівецька область – 235 випадків;
- Чернігівська область – 520 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 990 353 особи, 1 533 303 людини побороли хворобу, 41 266 померли від ускладнень COVID-19.
Нагадаємо, в Національної академії наук вважають, що смертність від ковіду перебуває в завершальній фазі плато і скоро почне зменшуватися. Вчені констатують, що протягом останнього тижня в Україні спостерігається впевнене затухання кількості нових виявлень коронавірусної хвороби.