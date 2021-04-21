Окупанти за добу дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Протягом минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Золоте-4, що на Луганщині, та Водянне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Станом на 7 годину ранку, 21 квітня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче ескалації насильства на Донбасі, але готова захищати себе в разі нападу. У своєму зверненні Зеленський також запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.