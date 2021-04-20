В Україні виявили 8 940 нових випадків ковіду, 367 людей померли

У понеділок, 19 квітня, в Україні провели 37 557 тестування методом ПЛР і виявили 8 940 нових випадків коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 2 042 особи госпіталізовано, одужало 12 075 пацієнтів, від ускладнень ковіду померли 367 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 892 випадки;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 306 випадків;

Дніпропетровська область – 596 випадків;

Донецька область – 585 випадків;

Житомирська область – 123 випадки;

Закарпатська – 133 випадки;

Запорізька область – 488 випадків;

Івано-Франківська область – 44 випадки;

Київська область – 647 випадків;

Кіровоградська область – 129 випадків;

Луганська область – 188 випадків;

Львівська область – 477 випадків;

Миколаївська область – 296 випадків;

Одеська область – 691 випадок;

Полтавська область – 725 випадків;

Рівненська область – 416 випадків;

Сумська область – 97 випадків;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 804 випадки;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 402 випадки;

Чернівецька область – 178 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 961 956 осіб, одужали 1 499 752 людини, 40 367 - померли.

Нагадаємо, українське Міністерство охорони здоров’я очікує за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят новий спалах захворюваності на COVID-19. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються.