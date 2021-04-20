В Україні виявили 8 940 нових випадків ковіду, 367 людей померли

У понеділок, 19 квітня, в Україні провели 37 557 тестування методом ПЛР і виявили 8 940 нових випадків коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу 2 042 особи госпіталізовано, одужало 12 075 пацієнтів, від ускладнень ковіду померли 367 українців.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 892 випадки;
- Вінницька область – 211 випадків;
- Волинська область – 306 випадків;
- Дніпропетровська область – 596 випадків;
- Донецька область – 585 випадків;
- Житомирська область – 123 випадки;
- Закарпатська – 133 випадки;
- Запорізька область – 488 випадків;
- Івано-Франківська область – 44 випадки;
- Київська область – 647 випадків;
- Кіровоградська область – 129 випадків;
- Луганська область – 188 випадків;
- Львівська область – 477 випадків;
- Миколаївська область – 296 випадків;
- Одеська область – 691 випадок;
- Полтавська область – 725 випадків;
- Рівненська область – 416 випадків;
- Сумська область – 97 випадків;
- Тернопільська область – 191 випадок;
- Харківська область – 804 випадки;
- Херсонська область – 104 випадки;
- Хмельницька область – 198 випадків;
- Черкаська область – 402 випадки;
- Чернівецька область – 178 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 961 956 осіб, одужали 1 499 752 людини, 40 367 - померли.
Нагадаємо, українське Міністерство охорони здоров’я очікує за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят новий спалах захворюваності на COVID-19. Разом із тим посилювати карантин на свята не збираються.