МОЗ очікує новий спалах COVID-19 після Великодня

Міністерство охорони здоров’я очікує новий спалах захворюваності на COVID-19 за кілька тижнів після Великодніх і травневих свят.

Про це очільник міністерства Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Україна24".

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні, зростання кількості хворих. Низка свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжується мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих", - сказав міністр.

З приводу обмежень на Великдень, то Степанов зазначив, що особливого режиму на свята не передбачається.

"З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які у нас встановлені, і вони так само повинні витримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон перебуватиме, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, наразі у "червоній" перебуваються Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

Сьогодні на селекторній нараді з питань COVID-19 прем’єр-міністр повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За словами Шмигаля, кілька областей близькі до виходу з "червоної" зони. Про які області йдеться, він не уточнив.