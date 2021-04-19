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Зеленський закликав створити в Україні сучасну лабораторію з розробки вакцин і ліків

"Потрібно зібрати найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців".

Зеленський закликав створити в Україні сучасну лабораторію з розробки вакцин і ліків
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський закликав уряд до якнайшвидшого створення "найсучаснішої лабораторії" для розробки вакцин та ліків.

Про це він сказав на селекторній нараді з питань COVID-19, повідомляється на сайті Офісу президента.

У бюджеті 2021 року на цю програму закладено 100 млн гривень, сказав Зеленський.

"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. України потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - зазначив президент.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби заявило про плани відновити власне виробництво вакцин. За словами міністра Максима Степанова, на це потрібно близько трьох років.

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