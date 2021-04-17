У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
У New York Times обурилися спорядженням збірної Росії на Олімпіаду в Токіо
ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
ЗМІ оприлюднили список контрабандистів, проти яких РНБО запроваджує санкції
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Володимир Бугров: «До будь-якої влади університетське середовище завжди налаштоване критично»
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Байден оголосив надзвичайний стан через загрозу нацбезпеці США від Росії
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
Закарпатська церковна аномалія: погляд з Києва
ФСБ Росії затримала українського консула
ФСБ Росії затримала українського консула
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження через заморозки
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ЗСУ зареєстрували 93 нові випадки коронавірусу

Всього за час пандемії від ковіду одужало 21 387 військових.

У ЗСУ зареєстрували 93 нові випадки коронавірусу
Фото: slovoidilo.ua

У Збройних силах України за минулу добу, 16 квітня зареєстровано 93 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Станом на суботу, 17 квітня в українській армії ковідом хворіє 2355 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 510 осіб.

Всього за час пандемії від ковіду одужало 21 387 військових, летальних випадків – 72.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 40 203 особи отримали першу дозу вакцини, з них – 3040 військові медики.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Летальних випадків – 440.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також