У ЗСУ зареєстрували 93 нові випадки коронавірусу

Всього за час пандемії від ковіду одужало 21 387 військових.

У Збройних силах України за минулу добу, 16 квітня зареєстровано 93 нові випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Станом на суботу, 17 квітня в українській армії ковідом хворіє 2355 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 510 осіб.

Всього за час пандемії від ковіду одужало 21 387 військових, летальних випадків – 72.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 40 203 особи отримали першу дозу вакцини, з них – 3040 військові медики.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників. Летальних випадків – 440.