Щеплення американською вакциною Pfizer почнуть робити 18 квітня

Кожен регіон отримає по 1170 доз.

Фото: unicef.org

Щеплення американською вакциною від коронавірусу Pfizer, яку в Україну привезли 16 квітня, почнуть робити цієї неділі.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Щеплення вакциною Comirnaty [торговельна марка вакцини Pfizer] розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня - по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - написав він у фейсбуці.

Кожен регіон, окрім окупованих Криму та Севастополя, отримає по 1170 доз. Разом з вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Перевезенням вакцини, яка має зберігатися та транспортуватися при наднизьких температурах від -80 °C до -60 °C, займатиметься логістична компанія "Фармасофт".

На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуть у термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують температуру -60°C. Після розмороження їх у термосумках чи контейнерах з температурою +2°C до +8°C розвозитимуть у місця проведення щеплень.

Розморожена вакцина може бути використана протягом 5 діб.

Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:

при температурі від -60 °C до -80 °C: до 6 місяців

при температурі від +2°C до +8°C: до 120 годин (5 діб)

при температурі до +25°C: до 2 годин

Термін зберігання вакцини після розведення від +2°C до +25°C: 6 годин.

Нагадаємо, що з 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.