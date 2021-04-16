Щеплення американською вакциною Pfizer почнуть робити 18 квітня

Щеплення американською вакциною від коронавірусу Pfizer, яку в Україну привезли 16 квітня, почнуть робити цієї неділі.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Щеплення вакциною Comirnaty [торговельна марка вакцини Pfizer] розпочнеться вже 18 квітня із Київської області. З 19 квітня - по всій Україні. Нею в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім - працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників", - написав він у фейсбуці.
Кожен регіон, окрім окупованих Криму та Севастополя, отримає по 1170 доз. Разом з вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.
Перевезенням вакцини, яка має зберігатися та транспортуватися при наднизьких температурах від -80 °C до -60 °C, займатиметься логістична компанія "Фармасофт".
На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуть у термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують температуру -60°C. Після розмороження їх у термосумках чи контейнерах з температурою +2°C до +8°C розвозитимуть у місця проведення щеплень.
Розморожена вакцина може бути використана протягом 5 діб.
Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:
- при температурі від -60 °C до -80 °C: до 6 місяців
- при температурі від +2°C до +8°C: до 120 годин (5 діб)
- при температурі до +25°C: до 2 годин
Термін зберігання вакцини після розведення від +2°C до +25°C: 6 годин.
Нагадаємо, що з 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.