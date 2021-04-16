На ковід в Україні захворіли ще 17 479 людей, одужали - 12 054

Протягом минулої доби, 15 квітня, в Україні провели 47 421 ПЛР-тестування і виявили 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізовано 4 348 осіб з ковідом, одужали 12 054 пацієнти, від ускладнень коронавірусної недуги померли 438 людей.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 609 випадків;
- Вінницька область – 404 випадки;
- Волинська область – 426 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
- Донецька область – 686 випадків;
- Житомирська область – 530 випадків;
- Закарпатська – 162 випадки;
- Запорізька область – 787 випадків;
- Івано-Франківська область – 150 випадків;
- Київська область – 926 випадків;
- Кіровоградська область – 182 випадки;
- Луганська область – 290 випадки;
- Львівська область – 1 365 випадків;
- Миколаївська область – 400 випадків;
- Одеська область – 1 315 випадків;
- Полтавська область – 688 випадків;
- Рівненська область – 554 випадки;
- Сумська область – 723 випадки;
- Тернопільська область – 460 випадків;
- Харківська область – 1 377 випадків;
- Херсонська область – 316 випадків;
- Хмельницька область – 892 випадки;
- Черкаська область – 953 випадки;
- Чернівецька область – 276 випадків;
- Чернігівська область – 676 випадків.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
З початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли 1 921 244 особи, 1 465 820 людей одужали, 339 096 - померли.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що епідемія ковіду в Україні іде на спад.