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На ковід в Україні захворіли ще 17 479 людей, одужали - 12 054

За минулу добу госпіталізовано 4 348 пацієнтів, 438 хворих померли.

На ковід в Україні захворіли ще 17 479 людей, одужали - 12 054
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби, 15 квітня, в Україні провели 47 421 ПЛР-тестування і виявили 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 4 348 осіб з ковідом, одужали 12 054 пацієнти, від ускладнень коронавірусної недуги померли 438 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 609 випадків;
  • Вінницька область – 404 випадки;
  • Волинська область – 426 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
  • Донецька область – 686 випадків;
  • Житомирська область – 530 випадків;
  • Закарпатська – 162 випадки;
  • Запорізька область – 787 випадків;
  • Івано-Франківська область – 150 випадків;
  • Київська область – 926 випадків;
  • Кіровоградська область – 182 випадки;
  • Луганська область – 290 випадки;
  • Львівська область – 1 365 випадків;
  • Миколаївська область – 400 випадків;
  • Одеська область – 1 315 випадків;
  • Полтавська область – 688 випадків;
  • Рівненська область – 554 випадки;
  • Сумська область – 723 випадки;
  • Тернопільська область – 460 випадків;
  • Харківська область – 1 377 випадків;
  • Херсонська область – 316 випадків;
  • Хмельницька область – 892 випадки;
  • Черкаська область – 953 випадки;
  • Чернівецька область – 276 випадків;
  • Чернігівська область – 676 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

З початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли 1 921 244 особи, 1 465 820 людей одужали, 339 096 - померли.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що епідемія ковіду в Україні іде на спад.

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