На ковід в Україні захворіли ще 17 479 людей, одужали - 12 054

Протягом минулої доби, 15 квітня, в Україні провели 47 421 ПЛР-тестування і виявили 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 4 348 осіб з ковідом, одужали 12 054 пацієнти, від ускладнень коронавірусної недуги померли 438 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 609 випадків;

Вінницька область – 404 випадки;

Волинська область – 426 випадків;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки;

Донецька область – 686 випадків;

Житомирська область – 530 випадків;

Закарпатська – 162 випадки;

Запорізька область – 787 випадків;

Івано-Франківська область – 150 випадків;

Київська область – 926 випадків;

Кіровоградська область – 182 випадки;

Луганська область – 290 випадки;

Львівська область – 1 365 випадків;

Миколаївська область – 400 випадків;

Одеська область – 1 315 випадків;

Полтавська область – 688 випадків;

Рівненська область – 554 випадки;

Сумська область – 723 випадки;

Тернопільська область – 460 випадків;

Харківська область – 1 377 випадків;

Херсонська область – 316 випадків;

Хмельницька область – 892 випадки;

Черкаська область – 953 випадки;

Чернівецька область – 276 випадків;

Чернігівська область – 676 випадків.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

З початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли 1 921 244 особи, 1 465 820 людей одужали, 339 096 - померли.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що епідемія ковіду в Україні іде на спад.