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Степанов вважає, що епідемія ковіду в Україні іде на спад

13 квітня вперше кількість виписаних із лікарень на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих.

Степанов вважає, що епідемія ковіду в Україні іде на спад
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що епідемія COVID-19 в Україні йде на спад, ситуація в багатьох регіонах стабілізується.

Про це він написав у фейсбуці.

"Епідемія починає йти на спад. Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони", - зазначив міністр.

Він також повідомив, що зменшився і рівень госпіталізації. Так, за його словами, минулого тижня до лікарень потрапили на 2 тис. пацієнтів менше, ніж позаминулого.

"Також ми бачимо зниження кількості тих, хто захворів", - додав Степанов.

Голова МОЗ подякував лікарям, які врятували безліч життів, попри виснаження і небезпеку для власного здоров’я.

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", - зазначив міністр охорони здоров'я.

При цьому він нагадав, що деякі регіони, зокрема: Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області - продовжують перебувати в "червоній зоні" підвищеної епідемічної небезпеки і ситуація там залишається надскладною.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. Національна академія наук заявила, що нинішня хвиля епідемії пройшла пік.

Протягом минулої доби, 13 квітня, в Україні провели 54 353 ПЛР-тестування і виявили 14 553 нових випадки ковіду.

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