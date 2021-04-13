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Степанов заявив про вихід України на пік третьої хвилі коронавірусу

Ситуація з захворюваності почала стабілізуватися.

Степанов заявив про вихід України на пік третьої хвилі коронавірусу
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в вівторок.

"Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі, і зараз поступово ситуація почала стабілізуватися", - сказав він.

За словами Степанова, кількість госпіталізованих за останній тиждень зменшилась на 2 тисячі хворих у порівнянні з позаминулим тижнем.

Також стабілізувалась і навіть пішла донизу кількість викликів "швидкої допомоги".

Нагадаємо, що з початку епідемії в Україні зареєстрували майже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби, померли 37,8 тис. осіб. За останню добу хворобу підтвердили у 11 680 людей, померли 457 хворих.

Нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася на початку лютого.

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