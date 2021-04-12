Зал засідань Ради кварцуватимуть у перерві на кожному засіданні

Для цього перерву збільшать з 30 хвилин до години.

Зал засідань парламенту вирішили кварцувати кожного пленарного дня з метою запобігання коронавірусу. Для цього перерву збільшать з 30 хвилин до години, повідомив на погоджувальній раді спікер Дмитро Разумков.

Також буде годинна перерва після кожного пленарного засідання перед позачерговим.

"Є декілька звернень різних фракцій і груп - два підписні листи вже є, можливо, завтра буде зразу два позачергові. Одне ініціювала група "За майбутнє", друге - "Слуга народа", - пояснив Разумков.

Він також прокоментував інформацію про те, що Мінцифри може розробити додаток для проведення засідань Верховної Ради в онлайн-режимі. Разумков зазначив, що поки це не передбачено законодавством, але якщо відповідні зміни будуть ухвалені, то міністерство попросять розробити такий функціонал.

Нагадаємо, минулого тижня в "Слузі народу" заявили, що цього тижня крім чергових, будуть щонайменше два позачергових засідання – у вівторок і четвер.

Сьогодні Ярослав Железняк ("Голос") повідомив, що, ймовірно, буде навіть три засідання.

Поки розглядати закони на черговому засіданні неможливо, адже Рада все ще голосує за правки щодо "земельного закону". Розгляд затягнувся через перерву в роботі парламенту у зв'язку з локдауном у Києві. Протягом вимушених "канікул" через карантин Рада провела три позачергові засідання. До роботи в нормальному режимі парламент має повернутися з вівторка, 13 квітня.