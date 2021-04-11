В Україні за добу – ще 12 112 нових випадків ковіду

За останню добу, 10 квітня в Україні зареєстровано 12 112 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 235.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 694 особи, одужало – 5 034, здійснено 72 551 тестувань: методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379 і досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 697 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 292 випадки;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки;

Донецька область – 839 випадків;

Житомирська область – 434 випадки;

Закарпатська – 138 випадків;

Запорізька область – 279 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 659 випадків;

Кіровоградська область – 207 випадків;

Луганська область – 72 випадки;

Львівська область – 720 випадків;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 623 випадки;

Полтавська область – 297 випадків;

Рівненська область – 277 випадків;

Сумська область – 638 випадків;

Тернопільська область – 410 випадків;

Харківська область – 1 374 випадки;

Херсонська область – 312 випадків;

Хмельницька область – 811 випадків;

Черкаська область – 349 випадків;

Чернівецька область – 193 випадки;

Чернігівська область – 489 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 853 249 осіб, одужало – 1 410 860, летальних випадків – 37 014 і проведено 8 656 885 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники. Летальних випадків – 398.