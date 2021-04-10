Від ковіду вакцинувалися ще 19 858 українців

До листа очікування на щеплення записалась 435 451 людина.

За минулу добу, 9 квітня в Україні від коронавірусу щеплено 19 858 людей.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

Станом на 9 квітня до листа очікування вакцинації від ковіду записалась 435 451 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;

Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;

Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;

Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;

Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;

Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;

Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;

Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;

Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;

Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;

Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;

Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;

Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;

Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;

Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;

Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.

Зазначимо, від початку вакцинальної кампанії щеплено 373 002 українці.

Нагадаємо, за словами Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, щеплення китайською вакциною від коронавірусу, яку в Україну привезли ще 25 березня, почнуть робити після 10 квітня.

30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовується поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.