За минулу добу на коронавірус захворіли 1864 киянина

У Києві за минулу добуна коронавірус захворіли 1864 людини, померли 48 пацієнтів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Динаміка захворюваності в Києві, як і в Україні загалом, - невтішна. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1864 інфікованих. Померли 48 людей – 31 жінка та 17 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3797 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 174 267", - повідомив міський голова.

Серед тих, хто захворіли: 1087 жінок віком від 18 до 90 років і 25 дівчаток від одного до 15 років, а також 732 чоловіки віком від 18 до 86 років і 20 хлопчиків від семи місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 62 медика. Це найбільша кількість хворих за добу медпрацівників від початку пандемії.

Минулої доби в столиці госпіталізували 156 пацієнтів з діагнозом COVID-19, а також - 479 хворих з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто, загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 635 людей.

Одужали минулої доби в Києві 688 людей. Усього коронавірус подолали 110 137 мешканців столиці.

"Як бачимо зі статистики, не зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів. І хворих у важкому стані. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4633 хворих на коронавірус. Із них 43 дитини. 3240 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3885 людей. Під апаратами ШВЛ – 76 хворих", - зазначив Кличко.

За його словами, останнім часом стало більше хворіти і дітей, і вони частіше потрапляють в лікарню, ніж рік чи пів року тому - зі складнішим перебігом хвороби. Також є діти, які потребують кисневої підтримки, чого не було раніше.

Нагадаємо, мер Києва закликав уряд оголосити загальнонаціональний локдаун. Раніше уряд говорив, що загальний локдаун можливий тоді, коли більше половини регіонів України опиняться в "червоній" зоні. Наразі "червоними" є 13 із 25 регіонів України (не рахуючи окупованих Криму і Севастополя).

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов кілька днів тому сказав, що введення посилених карантинних заходів на загальнонаціональному рівні зараз не обговорюється.