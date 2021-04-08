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Щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня

Препарат поки що знаходиться на лабораторному контролі.

Щеплення китайською вакциною Sinovac почнуть робити після 10 квітня
Фото: Сіньхуа

Щеплення китайською вакциною від коронавірусу, яку в Україну привезли ще 25 березня, почнуть робити після 10 квітня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни. 10 квітня він закінчиться – і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень", - сказав він.

Вакцина CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, є традиційною інактивованою вакциною – на основі "вбитого" вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Результати третього етапу клінічного дослідження вакцини Coronavac в Індонезії продемонстрували ефективність 65,3%, в Бразилії - трохи більше від 50%, в Туреччині - 83,5%.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася у кінці лютого 2021 року. Використовується поки що тільки вакцина AstraZeneca/CoviShield, виготовлена найбільшим світовим виробником вакцин - індійським Serum Institute.

З початку кампанії щеплено майже 335 тисяч людей, у тому числі за останню добу - 14,3 тисячі людей.

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