Безкоштовне тестування на COVID-19 на КПВВ пройшли понад 10 тис. осіб з початку року

Протягом січня-березня 2021 року безкоштовне тестування на COVID-19 на контрольно-пропускних пунктах в’їзду/виїзду у Донецькій, Луганській та Херсонській областях пройшли 10 090 осіб. За три місяці 9 тестів виявилися позитивними.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, на КПВВ "Чонгар" проведено 4 041 тестування, з них 4 позитивних; на КПВВ "Каланчак" - 3 278, з них 4 позитивних; на КПВВ "Новотроїцьке" - 1 529; на КПВВ "Станиця Луганська" - 1 242, з них 1 позитивне.

Заступниця міністра з питань реінтеграції ТОТ Інна Драганчук додала, що два тижні тому уряд скасував обов’язкову самоізоляцію осіб з тимчасово окупованих територій, які прямуватимуть в Україну на вакцинацію від коронавірусу. Для цього громадяни повинні пред’явити запрошення на вакцинацію.

Нагадаємо, що експрестестування на коронавірус на КПВВ було запроваджено з 15 січня. Для безкоштовного тестування громадянам потрібно завантажити мобільний додаток "Вдома" на свій смартфон, і тестування буде доступне після перетину КПВВ в бік підконтрольної уряду території України.

Як повідомляли, на початку січня Кабмін дозволив проводити експрестестування на антиген під час в'їзду з Криму та ОРДЛО. Для осіб, які перетинають держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.