НАН: епідемія в Україні виходить на плато

Вчені назвали нинішню фазу "дуже непевним станом", що може тривати кілька тижнів.

Національна академія наук вважає, що нинішня хвиля епідемії в Україні виходить на плато.

Про це сказано у свіжому прогнозі Робочої групи з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

"Протягом останнього тижня продовжувалося зростання показників епідемічної динаміки, оновилися рекорди реєстрації нових і летальних випадків. Разом з тим, темпи поширення зменшуються вже протягом двох тижнів. Зростає частка давніх випадків у щоденно оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, що випливають з офіційної статистики", - йдеться в прогнозі.

Вчені заявили, що Україна пройшла максимум позитивності ПЛР-тестів, кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає і навіть почала зменшуватися. "Ймовірно, що Україна зараз перебуває на початку фази плато, що є дуже непевним станом і може тривати кілька тижнів (за досвідом подолання осінньої хвилі)", - сказано в прогнозі.

За оцінками НАНУ, середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 1,08 і має тенденцію до зниження.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 16,2-18,7 тис. протягом 7–13 квітня та 16,4 тис. протягом 14–20 квітня.

Летальність від ковіду в Україні демонструє зростання в останні 3-4 тижні, але все ще лишається у діапазоні 2,2-2,5%.

Нагадаємо, що з початку епідемії в Україні зареєстрували майже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби, померли 35,5 тис. осіб. За останню добу хворобу підтвердили у 15 415 осіб, померла 481 людина.