На Хмельниччині - найвищий в Україні показник госпіталізацій хворих на ковід.

Фото: ДСНС

Мобільний госпіталь для хворих на ковід, який наприкінці лютого був розгорнутий у селищі Богородчани на Івано-Франківщині, перемістили до міста Славута Хмельницької області.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

Як зазначається, госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

На місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Варто зауважити, що у Богородчанах за три тижні у мобільному госпіталі пролікували лише 18 хворих на коронавірус із п’яти районів Франківщини. Як розповіла Суспільному директорка Богородчанської райлікарні Оксана Зінич, у госпіталі перебували тільки неважкі хворі. Якщо стан пацієнтів погіршувався, їх переводили у стаціонар.

Нагадаємо, вчора регіональна комісія ухвалила рішення запровадити на Хмельниччині обмеження "червоної" зони епідемічної небезпеки. Рівень госпіталізацій там станом на 5 квітня в області був найвищий в Україні - 131,2 за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.

Разом в Івано-Франківській області, де раніше було розгорнуто мобільний госпіталь, ситуація з коронавірусом поліпшується. За умови збереження позитивної тенденції скоро вона може вийти з "червоної" зони.