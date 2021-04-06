КНДР відмовилася відправляти спортсменів на Олімпіаду в Токіо через коронавірус

Офіційно в Північній Кореї не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Північна Корея не братиме участі в Олімпійських іграх в Токіо влітку 2021 року.

Як пише Reuters, таке рішення було ухвалено на засіданні Генеральної асамблеї Олімпійського комітету Північної Кореї, яке відбулося в Пхеньяні 25 березня.

У заяві корейських чиновників наголошується, що відмова від Олімпіади продиктована бажанням "захистити спортсменів від глобальної кризи в сфері охорони здоров'я, викликаної коронавірусом".

Варто зауважити, що офіційно в КНДР не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх довелося перенести на 2021 рік. Олімпіада пройде з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада - з 24 серпня до 5 вересня. Змагання відбуватимуться без іноземних глядачів.